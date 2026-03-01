Владимир Путин
1 марта, 15:46

В Сенате США ответили на вопрос о наземной операции в Иране

В Сенате США заявили, что Трамп не планирует наземную операцию в Иране

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Getmilitaryphotos

Администрация США не рассматривает возможность проведения крупномасштабной наземной операции на территории Ирана. Об этом в интервью телеканалу CBS News заявил глава комитета по разведке Сената Конгресса США Том Коттон (республиканец, от штата Арканзас).

По словам сенатора, основные боевые действия будут сосредоточены на море и в воздухе. При этом он допустил, что в ходе кампании могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, требующие ограниченного применения сил на земле.

«Очевидно, что одним из рисков такой кампании является возможность того, что будет сбит самолёт, и президент никогда не оставит пилота в беде. Поэтому, без сомнения, у нас поисково-спасательные силы в регионе, готовые вылететь и эвакуировать [с иранской территории] любого сбитого лётчика», — подчеркнул Коттон.

Парламентарий пояснил, что кроме этого у Трампа нет планов на ввод крупномасштабных наземных сил в Иран.

Эксперт рассказал, зачем США с Израилем атаковали Иран и почему Трампу нельзя верить

Ранее Пезешкиан призвал Иран к сплочённости и пообещал разгромить США и Израиль. Президент Исламской Республики заявил, что Тегеран «доведёт врагов до отчаяния, уничтожив их базы и возможности». Он также выразил гражданам соболезнования в связи с убийством верховного лидера Али Хаменеи.

