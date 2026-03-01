Пезешкиан призвал Иран к сплочённости и пообещал разгромить США и Израиль

Народ Ирана должен быть единым на фоне агрессии со стороны США и Израиля, призвал Масуд Пезешкиан. Президент Исламской Республики заявил, что Тегеран «доведёт врагов до отчаяния, уничтожив их базы и возможности». Он также выразил гражданам соболезнования в связи с убийством верховного лидера Али Хаменеи.

«Временный совет руководства, состоящий из меня, господина [главного судьи Голама] Эджеи и аятоллы [Алирезы] Арафи, приступил к своей работе... Мы должны быть едины перед лицом планов врагов», — сказал глава государства в обращении к нации.