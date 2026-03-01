Война США и Ирана: убиты Хаменеи и глава КСИР, иранский дрон рушит ТЦ в Дубае, танкеры бегут из Ормузского пролива, 1 марта Оглавление Убийство Хаменеи в Тегеране: эксклюзивные детали Война в заливе: Тегеран сбил Reaper и атаковал базы США Атака на танкер у Ирана: судоходство встало, цены на нефть летят Штурм Посольства США в Пакистане: ООН в огне, реакция России Иран подтвердил гибель верховного лидера Хаменеи, судоходство в Ормузском проливе может остановиться, в ООН наконец заметили конфликт — дайджест Life.ru. 1 марта, 13:22 23005 23005 Гибель ядра КСИР: кого потерял Иран в атаке США? Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yanlens, Lucas Parker, © ТАСС / Zuma

Убийство Хаменеи в Тегеране: эксклюзивные детали

28 февраля президент Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп объявили о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Сначала официальные представители Исламской Республики отрицали его гибель. В итоге Иран подтвердил гибель Хаменеи. Согласно информации официальных СМИ республики, он был убит на рабочем месте в своей резиденции во время выполнения своих прямых обязанностей.

Американские СМИ сообщают, что организацией удара по верховному лидеру Ирана занималось ЦРУ. Агенты разведуправления несколько месяцев следили за Хаменеи, а утром 28 февраля зафиксировали собрание высокопоставленных лиц республики в Тегеране. Данные передали Израилю — и авиация сбросила 30 бомб на резиденцию Хаменеи, уничтожив его.

Дональд Трамп, комментируя гибель Али Хаменеи, заявил, что бомбардировки Исламской Республики будут продолжаться.

— Хаменеи, один из самых злобных людей в истории, умер. Это не только справедливость для народа Ирана, но и для всех великих американцев, а также людей из многих стран мира, которые были убиты или изувечены Хаменеи и его бандой кровожадных бандитов <...> тяжёлые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерыва в течение недели или до тех пор, пока это необходимо для достижения нашей цели — мира на Ближнем Востоке и, действительно, в мире, — заявил президент США.

Секретарь Совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани объявил о формировании в государстве Руководящего совета. Орган возьмёт на себя управление страной в ближайшее время.

Иранские СМИ сообщают, что временно исполнять обязанности верховного лидера Ирана будет аятолла Арафи. Его назначили юристом – членом Руководящего совета.

Также Иран объявил о гибели ещё нескольких высокопоставленных деятелей. Среди которых советник духовного лидера Али Шамхани, министр обороны Азиз Насирадзе, начальник генштаба ВС Ирана Абдолрахим Мусави и главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции Мохаммад Пакпур.

— Наиболее значимой для Ирана стала потеря Шамхани как личности, реально влиявшей на внешнюю и внутреннюю политику страны. Что же до остальных, то их гибель заметного влияния на ситуацию не окажет, — пишет «Рыбарь».

При этом удары США и Израиля не останавливаются. В Тегеране постоянно звучат взрывы, например, у штаб-квартиры КСИР. По предварительным данным, также атакован телевизионный центр. В стране уже отсутствует интернет. В Тебризе под удар попал аэропорт.

Ракетный удар Израиля и США по штаб-квартире Объединённого комитета начальников штабов в Тегеране. Видео © Telegram / bbbreaking

Война в заливе: Тегеран сбил Reaper и атаковал базы США

— Мы сведём счёты с Израилем и США. Вы переступили нашу красную линию — мы нанесём вам такие сокрушительные удары, что вы сами будете вынуждены просить пощады — заявил председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф.

Судя по видео очевидцев в соцсетях — ВС Ирана продолжили атаки по американским базам на Ближнем Востоке. В частности, удар нанесён по промышленному району в столице Катара — Дохе.

Под атаки Ирана попала штаб-квартира ЦРУ в Дубае. Силы КСИР сбили американский тяжёлый ударный беспилотник MQ-9 Reaper.

В Объединённых Арабских Эмиратах силы ПВО сбили иранский дрон. Беспилотник упал на торговый центр, который в это время работал. Здание загорелось и частично обвалилось. Под завалами могут быть люди. При этом в Дубае закрыли пляжи. В районе Пальма Джумейра и других частях города запрещено купаться в море. Кроме того, люди не выходят к бассейнам и в целом на улицу, а по дорогам почти не ездят автомобили.

— Базы США — это не земля стран региона, это земля Америки. Мы не намерены нападать на страны региона, — заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ардашир Амоли Лариджани

Взрывы раздаются и в Израиле. Израильская служба скорой помощи признала гибель одного человека. Как минимум 120 получили ранения.

Карта воздушных тревог в Израиле 1 марта 2026. Фото © Telegram / bbbreaking

Атака на танкер у Ирана: судоходство встало, цены на нефть летят

Конфликт, как и ожидалось, коснулся и морских перевозок через Ормузский пролив. Трафик снизился примерно на 70%. Крупные контейнерные перевозчики начали строить обходные маршруты, чтобы не попасть под возможные удары Ирана.

Отметим, что через пролив проходит до 20% мировой нефти. Также появилась информация о том, что Иран атаковал нефтяной танкер рядом с морским коридором. Судно шло под флагом Палау, а на его борту находилось 20 человек.

Западные издания пишут, что конфликт между Израилем, США и Ираном поверг нефтяной рынок в масштабный кризис. Всё из-за опасения, что суда, пересекающие Персидский пролив, могут стать целью атак — случайно или специально.

Локальный топливный кризис начался на Шри-Ланке. Виной этому — паника. Местные жители опасаются, что в стране может закончиться бензин, так как страна сильно зависит от поставок нефтепродуктов из Ирана.

Экс-командующий КСИР Мохсен Резаи в интервью заявил, что Ормузский пролив перекрывать пока не будут. Но все американские военные являются законными целями в регионе.

Штурм Посольства США в Пакистане: ООН в огне, реакция России

Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш осудил атаки Израиля и США по Ирану. По его словам, эскалация конфликта грозит всей системе мировой безопасности.

Представитель России в ООН Василий Небезня назвал конфликт стремлением Запада уничтожить «неудобную страну».

По его словам, действия Израиля и США стали предательством международной дипломатии и провоцируют ядерную угрозу в Исламской Республике, а оправдания Запада являются мнимыми.

Локальные проблемы из-за конфликта начались в Пакистане. Там местные жители штурмуют Посольство США в Карачи. Протестующие подожгли здание. В ответ местные правоохранители открыли по ним огонь.

В пакистанском городе Скарду местные жители подожгли здание ООН. В целом по всей Южной Азии проходят митинги сторонников Ирана.

