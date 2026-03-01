Аятолла Арафи назначен исполнять обязанности убитого лидера Ирана Али Хаменеи

Аятолла Алиреза Арафи вошёл в руководящий совет Ирана, который будет управлять страной до выборов нового верховного лидера. Об этом сообщил представитель органа Мохсен Дехнави. Он пояснил, что, согласно основному закону Исламской Республики, одним из членов совета должен быть юрист, коим и является Арафи. Ожидается, что политик обеспечит «управление страной без перерыва», пока его коллеги займутся вопросом избрания преемника Али Хаменеи.

«Один из членов Совета стражей Конституции из категории юристов должен присутствовать во временном руководящем совете. Совет по определению политической целесообразности избрал аятоллу Алирезу Арафи членом этого совета», — поделился Дехнави.

В руководящий совет также вошли президент Масуд Пезешкиан и глава судебной власти Голям Хосейн Мохсени-Эджеи.

Алиреза Арафи родился в 1959 году в Мейбоде (остан Йезд). Переехав в Кум в 1970 году, он получил начальное и подготовительное религиозное образование, параллельно углублённо изучая арабский и английский языки. Начав активную религиозную карьеру, Арафи впоследствии возглавил Международный университет аль-Мустафы в Куме и стал руководителем пятничных молитв в этом городе. В марте 2022 года он был избран в Совет экспертов Ирана от остана Тегеран, войдя в состав Совета стражей конституции.