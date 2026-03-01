Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 марта, 10:04

Пезешкиан: Убийство Хаменеи является объявлением войны всем мусульманам

Масуд Пезешкиан. Обложка © ТАСС / Zuma

Масуд Пезешкиан. Обложка © ТАСС / Zuma

Убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи в результате американо-израильского удара является объявлением войны мусульманам во всём мире. Об этом заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан. Он назвал политика выдающимся лидером шиитского мира.

«[Его] убийство <...> является открытым объявлением войны мусульманам, особенно шиитам по всему миру, со стороны зловещего американско-сионистского альянса», — заявил Пезешкиан.

Глава МИД Украины Сибига порадовался гибели Хаменеи и попытался напугать Путина
Глава МИД Украины Сибига порадовался гибели Хаменеи и попытался напугать Путина

Напомним, власти Ирана официально подтвердили смерть Али Хаменеи. Верховный лидер Ирана погиб в результате американо-израильского удара по его резиденции. Известно, что военные поджидали, когда Хаменеи и его главные советники появятся во дворце, и сбросили на объект 30 авиабомб. В Иране объявлен 40-дневный траур, а в соседнем Ираке — трёхдневный. Багдад также осудил убийство Хаменеи.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Иран
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • США
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar