Пезешкиан: Убийство Хаменеи является объявлением войны всем мусульманам

Убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи в результате американо-израильского удара является объявлением войны мусульманам во всём мире. Об этом заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан. Он назвал политика выдающимся лидером шиитского мира.

«[Его] убийство <...> является открытым объявлением войны мусульманам, особенно шиитам по всему миру, со стороны зловещего американско-сионистского альянса», — заявил Пезешкиан.