Пезешкиан: Убийство Хаменеи является объявлением войны всем мусульманам
Масуд Пезешкиан. Обложка © ТАСС / Zuma
Убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи в результате американо-израильского удара является объявлением войны мусульманам во всём мире. Об этом заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан. Он назвал политика выдающимся лидером шиитского мира.
«[Его] убийство <...> является открытым объявлением войны мусульманам, особенно шиитам по всему миру, со стороны зловещего американско-сионистского альянса», — заявил Пезешкиан.
Напомним, власти Ирана официально подтвердили смерть Али Хаменеи. Верховный лидер Ирана погиб в результате американо-израильского удара по его резиденции. Известно, что военные поджидали, когда Хаменеи и его главные советники появятся во дворце, и сбросили на объект 30 авиабомб. В Иране объявлен 40-дневный траур, а в соседнем Ираке — трёхдневный. Багдад также осудил убийство Хаменеи.
