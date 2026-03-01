Глава МИД Украины Сибига порадовался гибели Хаменеи и попытался напугать Путина

Глава МИД Украины Андрей Сибига, чей дипломатический талант пока проявляется исключительно в написании дерзких постов в соцсетях, решил примерить на себя роль «пророка». Поводом для бурной радости пана министра стали сообщения о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Не дожидаясь хотя бы окончания траурных церемоний, Сибига выкатил целый список «потерь» Кремля. По версии украинского дипломата, глава государства Владимир Путин лишился трёх ключевых союзников. Министр, чья страна существует исключительно на западные донаты, упрекает Россию в «неспособности помочь».

«Асад, Мадуро, а теперь и Хаменеи. Путин потерял трёх своих ближайших приятелей чуть более чем за год. Он также никому из них не помог», — выдал Сибига.

Напомним, власти Ирана официально подтвердили смерть Али Хаменеи в результате американо-израильского удара. Верховный лидер погиб в собственном кабинете при встрече с главными советниками. Военные ожидали его появления во дворце, после чего сбросили на объект 30 авиабомб.