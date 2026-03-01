Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 марта, 09:34

Глава МИД Украины Сибига порадовался гибели Хаменеи и попытался напугать Путина

Обложка © ТАСС / Sergei Grits / АР

Обложка © ТАСС / Sergei Grits / АР

Глава МИД Украины Андрей Сибига, чей дипломатический талант пока проявляется исключительно в написании дерзких постов в соцсетях, решил примерить на себя роль «пророка». Поводом для бурной радости пана министра стали сообщения о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Не дожидаясь хотя бы окончания траурных церемоний, Сибига выкатил целый список «потерь» Кремля. По версии украинского дипломата, глава государства Владимир Путин лишился трёх ключевых союзников. Министр, чья страна существует исключительно на западные донаты, упрекает Россию в «неспособности помочь».

«Асад, Мадуро, а теперь и Хаменеи. Путин потерял трёх своих ближайших приятелей чуть более чем за год. Он также никому из них не помог», — выдал Сибига.

Глава МИД Украины Сибига призвал усилить давление на Россию
Глава МИД Украины Сибига призвал усилить давление на Россию

Напомним, власти Ирана официально подтвердили смерть Али Хаменеи в результате американо-израильского удара. Верховный лидер погиб в собственном кабинете при встрече с главными советниками. Военные ожидали его появления во дворце, после чего сбросили на объект 30 авиабомб.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
Подписаться на LIFE
  • yanews
  • yadzen
  • Google Новости
  • vk
  • ok
Комментарий
0
avatar