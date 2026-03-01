Эксперт рассказал, зачем США с Израилем атаковали Иран и почему Трампу нельзя верить

Президент США Дональд Трамп, отдав приказ об ударах по Ирану 28 февраля, перешёл «невидимую черту», которая теперь не позволяет мировому сообществу доверять его словам. Таким мнением поделился директор ПИР-Центра, профессор МГИМО МИД России Владимир Орлов в беседе с газетой «Коммерсант».

Орлов пояснил, что боевые действия начались внезапно, в тот момент, когда стороны вели переговорный процесс. Трамп использовал дипломатию как прикрытие для подготовки к войне, что делает его ненадёжным партнёром для любых будущих договорённостей. Целью американского лидера является не просто ослабление ядерной программы Ирана. Трамп намерен добиться полной зачистки страны как главного неуправляемого раздражителя для США, существующего с 1979 года. Речь идёт либо о капитуляции иранского режима, либо о его полном уничтожении.

Момент для удара выбран с учётом благоприятной для Вашингтона международной обстановки, отметил Орлов. Россия сосредоточена на украинском конфликте, Китай не станет вмешиваться в одиночку, а арабский мир остаётся расколотым. При этом США и Израиль действуют как совместное предприятие, где израильская сторона предоставляет разведданные, а американская — военную мощь.

Профессор напомнил, что июньская война 2025 года закончилась ничьей. Тогда был нанесён серьёзный урон ядерной инфраструктуре и выведены из игры ключевые научные кадры. Однако угроза полностью не ликвидирована. Согласно докладу ПИР-Центра, Иран сохраняет технические знания и опыт более чем трёх десятилетий разработок. По всей стране по-прежнему функционируют более 30 ядерных объектов. Главное — непрояснённым остаётся статус более 440 килограммов высокообогащённого урана, которых потенциально достаточно для создания десяти ядерных боеголовок.

Именно это заставило Израиль приложить усилия, чтобы вновь настроить Трампа на «боевой лад», считает Орлов. К концу прошлого года в Израиле «приуныли», полагая, что Трамп теряет интерес к Ирану. Потребовались недюжинные усилия израильского премьера Биньямина Нетаньяху, чтобы убедить американского лидера: пока Иран не зачищен, он будет оставаться «костью в горле».

Эксперт считает маловероятным сценарий временной эскалации с последующим возвратом к переговорам. По его словам, нынешние боевые действия будут основательными. Они могут закончиться либо капитуляцией иранского режима с отказом от обогащения урана, либо его полным уничтожением. Орлов заключил, что в сложившихся условиях самый прагматичный совет всем «советникам мира» — готовиться к войне.

Напомним, утром 28 февраля Израиль при поддержке США начал военную операцию против Ирана, нанеся удары по территории Исламской Республики. Под атаку попали цели в различных районах страны, где были поражены ядерные и военные объекты. Дональд Трамп заявил, что Вашингтону в результате ударов по Исламской Республике удалось нейтрализовать её руководство. Операция продолжает развиваться, стороны продолжают обмен ударами.