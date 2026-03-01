Трамп заявил, что Иран попросил о переговорах

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что иранская сторона якобы выступила с инициативой возобновить диалог по своей ядерной программе, и он дал на это свое согласие. Политик пояснил, что контакт состоится в ближайшее время. При этом он выразил мнение, что Тегерану следовало пойти на такой шаг гораздо раньше.

«Они хотят поговорить, и я согласился поговорить, поэтому я буду с ними разговаривать», — заявил Трамп в интервью изданию The Atlantic.

Республиканец также добавил, что предложенные ранее условия урегулирования были вполне выполнимыми. По его оценке, Тегеран слишком затянул с принятием этого решения, что привело к военной операции.

28 февраля 2026 года произошла резкая эскалация ближневосточного конфликта: утром Израиль и США нанесли масштабный удар по территории Ирана, целью которого называлась военная и ядерная инфраструктура, что привело к жертвам среди мирного населения, включая гибель десятков школьниц в Тегеране и высшего руководства страны. Иран нанёс ответные ракетные удары по Израилю и американским военным базам в ближневосточных государствах.

До этого в Женеве завершились непрямые переговоры США и Ирана по ядерной сделке (с участием Омана), которые закончились без подписания соглашения. Основным препятствием стали непримиримые позиции: США требовали демонтажа ядерных объектов и запрета на обогащение урана, тогда как Иран настаивал на своем праве на обогащение в мирных целях и отказе от «капитуляции». Провал дипломатии усугубился публичным недовольством президента Трампа ходом переговоров и докладом МАГАТЭ о накоплении Ираном урана, близкого к оружейному.