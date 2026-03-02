Владимир Путин
2 марта, 00:37

Иран атаковал порт Салман и базу ВМС США на Бахрейне

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DimaBerlin

Целью новой атаки Ирана стал порт Салман в королевстве Бахрейн. Об этом сообщило местное МВД, подтвердив атаку на портовые учреждения.

На месте вспыхнул сильный пожар. Спасатели и силы гражданской обороны Бахрейна сейчас работают в экстренном режиме, пытаясь потушить пламя и не допустить распространения огня на соседние объекты. Информации о пострадавших пока не поступало.

Кроме того, Иран атаковал базу ВМС США на Бахрейне баллистическими ракетами. Об этом сообщило гостелевидение исламской республики. Утверждается, что ракеты достигли своих целей.

Слёзы и крики на улицах: Реакция жителей Бахрейна на смерть Хаменеи попала на видео

Ранее иранские беспилотники атаковали аэропорт Бахрейна. Международный аэропорт подвергся атаке с помощью беспилотника, в результате чего был причинён материальный ущерб, но обошлось без жертв.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

