Иран атаковал порт Салман и базу ВМС США на Бахрейне

Целью новой атаки Ирана стал порт Салман в королевстве Бахрейн. Об этом сообщило местное МВД, подтвердив атаку на портовые учреждения.

На месте вспыхнул сильный пожар. Спасатели и силы гражданской обороны Бахрейна сейчас работают в экстренном режиме, пытаясь потушить пламя и не допустить распространения огня на соседние объекты. Информации о пострадавших пока не поступало.

Кроме того, Иран атаковал базу ВМС США на Бахрейне баллистическими ракетами. Об этом сообщило гостелевидение исламской республики. Утверждается, что ракеты достигли своих целей.

Ранее иранские беспилотники атаковали аэропорт Бахрейна. Международный аэропорт подвергся атаке с помощью беспилотника, в результате чего был причинён материальный ущерб, но обошлось без жертв.