Регион
1 марта, 10:29
3485

Слёзы и крики на улицах: Реакция жителей Бахрейна на смерть Хаменеи попала на видео

Шииты в Бахрейне расплакались на улицах, услышав о гибели Али Хаменеи

Обложка © ТАСС / Zuma

В Сети появились кадры, снятые в Бахрейне после сообщений о гибели верховного руководителя Ирана Али Хаменеи. Ролик опубликовало иранское информагентство Tasnim.

Объявление о гибели Хаменеи в Бахрейне. Видео © Telegram / Tasnim

На записи слышно, как с минарета объявляют о кончине аятоллы. Прохожие на улицах не могут сдержать эмоций — люди плачут и кричат. Большинство населения Бахрейна, как и в соседнем Иране, исповедует ислам шиитского толка.

Ранее то же агентство показало кадры из иранского Мешхеда. Там паломники у мавзолея скандировали антиамериканские и антиизраильские лозунги, держа в руках портрет покойного лидера.

Эскалация напряженности произошла на фоне военной операции, которую США и Израиль начали 28 февраля. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что терпение Вашингтона иссякло из-за нежелания Тегерана сворачивать ядерную программу.

Под ударами оказались несколько иранских городов, включая столицу. Один из снарядов попал в резиденцию, где находился Али Хаменеи, что и привело к его гибели. В ответ Корпус стражей исламской революции запустил ракеты и беспилотники по израильской территории и американским базам в регионе.

Аятолла Арафи назначен исполнять обязанности убитого лидера Ирана Али Хаменеи
