Регион
1 марта, 21:51

Стармер: Великобритания предоставила США свои базы для ударов по Ирану

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Martin Suker

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в видеообращении, опубликованном в соцсети X, заявил, что Лондон одобрил запрос Вашингтона на использование британских военных баз для ударов по иранским ракетным складам.

«Единственный способ остановить угрозу — это уничтожить ракеты в месте их запуска на складах или пусковые установки, которые используются для запуска ракет. Соединённые Штаты запросили разрешение использовать британские базы для этой конкретной и ограниченной оборонительной цели. Мы приняли решение одобрить эту просьбу, чтобы не допустить запуска ракет Ираном по всему региону», — сказал Стармер.

При этом он подчеркнул, что Великобритания не будет участвовать в американских ударах по Ирану.

«Мы не были вовлечены в изначальные удары по Ирану. И мы не присоединимся к наступательным действиям сейчас», — подчеркнул премьер.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц сделал неожиданное заявление относительно военной операции США и Израиля против Ирана. Он признал, что правительство ФРГ оказалось перед серьёзной дилеммой. Главный вопрос для Берлина — соответствуют ли эти удары международному праву. Мерц подтвердил, что в правительстве подробно обсуждали эту тему.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

