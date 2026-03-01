Мерц указал на дилемму из-за ударов США и Израиля по Ирану

Канцлер Германии Фридрих Мерц сделал неожиданное заявление относительно военной операции США и Израиля против Ирана. На пресс-конференции в Берлине он признал: правительство ФРГ оказалось перед серьёзной дилеммой.

Главный вопрос для Берлина — соответствуют ли эти удары международному праву. Мерц подтвердил, что в правительстве подробно обсуждали эту тему.

«Мы видим дилемму», — констатировал канцлер, добавив, что прежние дипломатические шаги в отношении Ирана «ни на что не повлияли».

При этом Мерц фактически оправдал силовой сценарий, заявив, что «нет идеального момента» для такой операции, но есть момент, когда для неё «слишком поздно». Заявление прозвучало на фоне трагических новостей из Ирана: государственное ТВ сообщило о гибели верховного лидера Али Хаменеи в результате ударов.

Ранее три страны пригрозили Ирану военными мерами, если атаки на союзников продолжатся. Лидеры Германии, Франции и Великобритании заявили, что «потрясены» ракетными ударами Ирана по объектам в регионе, «в том числе по тем, которые не были задействованы в изначальных военных операциях США и Израиля». Руководители трёх стран заявили, что могут нанести удар по пусковым установкам Ирана, чтобы предотвратить запуски ракет и дронов. Они подчеркнули, что готовы к «соразмерным оборонительным мерам» и будут координировать их с США и союзниками в регионе.