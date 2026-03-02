Нефть по $200 и толпы беженцев: Всплыло ещё одно жуткое пророчество Жириновского об Иране

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский ещё в 2013 году на встрече со студентами МГИМО детально описал сценарий, который разворачивается сегодня на Ближнем Востоке. Тогда политик предсказал силовой удар США и Израиля по Ирану, обвал экономик Европы и Китая из-за взлёта цен на нефть до 200 долларов за баррель, а также неизбежный поток беженцев в Россию.

«Они должны ещё семь стран арабских оккупировать. Разгромить Сирию и силовым ударом разрушить Иран… В случае удара по Ирану цены на нефть взлетают — 200 долларов за баррель, экономики ЕС и Китая рухнут. Но остаётся Россия. А как её ослабить? Беженцы из Ирана могут двигаться только на север», — отметил он на встрече.

Жириновский пояснил, что маршрут для беженцев из Ирана лежит через Азербайджан, поскольку другие пути перекрыты: в Сирии, по его прогнозу, будет проамериканский режим, а Ирак с Ираном враждуют.

Напомним, военная операция против исламской республики началась 28 февраля. Ударам подверглись Тегеран и более десяти других крупных городов страны. Целями атаки стали объекты ядерной и ракетной программ, а также резиденция верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Кроме того детская больница Ганди в центре Тегерана подверглась ракетным ударам со стороны США и Израиля. Из медицинского учреждения срочно эвакуируют новорождённых детей. Официальные представители Соединённых Штатов и Израиля никак не комментируют информацию о нанесении удара по больнице в иранской столице.