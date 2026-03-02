Владимир Путин
2 марта, 01:07

Армия Израиля объявила о начале новой волны ударов по Ирану

Обложка © X / IsaiahAscher

Армия Израиля официально объявила о начале новой волны ударов по иранской территории. Мощные взрывы прогремели в столице Тегеране, а также в крупнейших городах страны — Бушере, Исфахане, Мешхеде и Ахвазе.

Армия Израиля объявила о начале новой волны ударов по Ирану. Видео © X / Vahid

На данный момент нет точных данных о целях и масштабах разрушений. Бушер, где расположена атомная электростанция, находится под особым риском. Исфахан — центр военной промышленности и ядерных разработок. В Тегеране, по данным очевидцев, взрывы были слышны в разных районах.

Семь иранских генералов погибли в ходе операции США и Израиля
А ранее Германия, Франция и Великобритания предупредили Иран о возможности военного ответа, если удары по их союзникам на Ближнем Востоке не прекратятся. Руководители трёх стран заявили, что могут нанести удар по пусковым установкам Ирана, чтобы предотвратить запуски ракет и дронов. Они подчеркнули, что готовы к «соразмерным оборонительным мерам» и будут координировать их с США и союзниками в регионе.

Виталий Приходько
  • Новости
  • Иран
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Политика
