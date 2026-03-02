Владимир Путин
1 марта, 21:37

Семь иранских генералов погибли в ходе операции США и Израиля

Обложка © X / U.S. Central Command

В ходе совместной операции США и Израиля были ликвидированы семь иранских генералов, среди них пятеро служили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР). Об этом пишет агентство Tasnim.

В числе погибших — руководитель офиса Верховного главнокомандующего генерал Мохаммад Ширази, командующий военно-воздушными силами Мохсен Дарех Баги и пять командиров КСИР: Салех Асади, Акбар Эбрахим-заде, Голям Реза Резаян, Бехрам Хосейни Мотлаг и Хасан Али Таджик.

WP: Белый дом намерен бомбить Иран, а не вести переговоры
WP: Белый дом намерен бомбить Иран, а не вести переговоры

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что боевые действия на Ближнем Востоке могут продлиться около месяца. При этом он допустил, что операция «Эпическая ярость» может завершиться и быстрее запланированного. Республиканец также прокомментировал потери среди американских военных, подтвердив гибель троих человек. Он назвал их замечательными людьми и предупредил, что впереди новые риски.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

