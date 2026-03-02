Трамп сообщил, как долго может продлиться военная операция против Ирана

Президент США Дональд Трамп раскрыл примерные сроки военной кампании против Ирана. В интервью изданию Daily Mail он заявил, что боевые действия могут продлиться около месяца.

«Это всегда был четырёхнедельный процесс. Мы предполагали, что он займет около четырёх недель. Всегда речь шла о четырёхнедельном процессе», — пояснил американский лидер. При этом он допустил, что операция может завершиться и быстрее запланированного.

Республиканец также прокомментировал потери среди американских военных, подтвердив гибель троих человек. Он назвал их замечательными людьми и предупредил, что впереди новые риски.

«Мы, к сожалению, ожидаем, что это будет продолжаться. Это может повторяться снова и снова», — добавил президент США.

Ранее Трамп сообщил о разрушении штаба ВМС Ирана. На странице в Truth Social он написал об уничтожении здания ВМС Исламской республики «в значительной степени». Также, по его словам, Вашингтон уничтожил девять боевых судов противника. Американский лидер подчеркнул, что это не финальная точка в противостоянии. Он пригрозил Тегерану продолжением атак, пообещав отправить на дно оставшиеся плавсредства.