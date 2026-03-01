Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 марта, 20:54

Иран начал девятую волну атак на израильские и американские цели

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saeediex

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saeediex

Корпус стражей исламской революции начал девятую волну атак по территории Израиля и американским объектам в регионе. Об этом сообщает «Гостелерадио Ирана».

«Началась девятая волна операции «Правдивое обещание 4» против целей на всей оккупированной территории и американских целей на Ближнем Востоке», — говорится в заявлении.

В Иране запустили процесс избрания нового верховного лидера вместо Хаменеи
В Иране запустили процесс избрания нового верховного лидера вместо Хаменеи

А ранее Германия, Франция и Великобритания предупредили Иран о возможности военного ответа, если удары по их союзникам на Ближнем Востоке не прекратятся. Руководители трёх стран заявили, что могут нанести удар по пусковым установкам Ирана, чтобы предотвратить запуски ракет и дронов. Они подчеркнули, что готовы к «соразмерным оборонительным мерам» и будут координировать их с США и союзниками в регионе.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Иран
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Израиль
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar