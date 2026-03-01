Иран начал девятую волну атак на израильские и американские цели

А ранее Германия, Франция и Великобритания предупредили Иран о возможности военного ответа, если удары по их союзникам на Ближнем Востоке не прекратятся. Руководители трёх стран заявили, что могут нанести удар по пусковым установкам Ирана, чтобы предотвратить запуски ракет и дронов. Они подчеркнули, что готовы к «соразмерным оборонительным мерам» и будут координировать их с США и союзниками в регионе.