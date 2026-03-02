Владимир Путин
WP: Белый дом намерен бомбить Иран, а не вести переговоры

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lucas Parker

Администрация Соединённых Штатов намерена продолжать наносить удары по Ирану, а не вести переговоры. Об этом сообщил журналист The Washington Post Джон Хадсон со ссылкой на неназванный источник в Белом доме.

«Несмотря на заявления Трампа, администрация Трампа даёт понять, что приоритетом является бомбардировка, а не переговоры: «Президент Трамп сказал, что новое потенциальное руководство Ирана дало понять, что оно хочет вести переговоры, и в конечном итоге он будет вести переговоры. На данный момент операция «Эпическая ярость» продолжается без изменений», — пишет Хадсон в соцсети X.

А ранее Корпус стражей исламской революции распространил информацию о массированном ударе по объектам США в регионе. Согласно этим данным, авиабаза Али аль-Салем в Кувейте полностью выведена из строя. По базе выпустили четыре баллистические ракеты и 12 беспилотников. В результате атаки, по версии Тегерана, уничтожена инфраструктура объекта, а среди американских военных есть погибшие и раненые.

