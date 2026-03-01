Обнародованы кадры разрушений на американской авиабазе в Эрбиле (Ирак), возникших в результате иранского удара. Беспилотники били по складам с горючим и боеприпасами.

В Сети опубликованы последствия иранского удара по авиабазе США в городе Эрбиль. Видео © X / ShortReportOnX

БПЛА, запущенный проиранскими формированиями, атаковал склады горючего и боеприпасов. В результате удара вспыхнул мощный пожар, сопровождавшийся многочисленными вторичными детонациями боеприпасов.

Стратегическое значение авиабазы Харир обусловлено её ролью в операциях США на Ближнем Востоке. Объект служит главным логистическим центром, обеспечивающим действия как американских, так и израильских военных.

Ранее Корпус стражей исламской революции распространил информацию о массированном ударе по объектам США в регионе. Согласно этим данным, авиабаза Али аль-Салем в Кувейте полностью выведена из строя. В КСИР утверждают, что по базе выпустили четыре баллистические ракеты и 12 беспилотников. В результате атаки, по версии Тегерана, уничтожена инфраструктура объекта, а среди американских военных есть погибшие и раненые.