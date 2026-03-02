Рубио опроверг сообщения об атаке США на Хаменеи

Вашингтон официально опровергает информацию о ликвидации иранского руководства. Госсекретарь США в частном разговоре дал понять, что удары по верховной власти исламской республики не наносились. Конгрессмен-республиканец Майк Тернер в эфире CBS News рассказал о своей беседе с Марко Рубио. По словам парламентария, он прямо спросил главу Госдепа о целях американской операции.

«И вчера, когда у меня была возможность поговорить с госсекретарём Рубио, я задал этот вопрос, и он очень ясно ответил, что мы не нацеливались на Хаменеи и что мы не нацеливались на руководство Ирана», — поделился деталями разговора Тернер.