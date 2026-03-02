Рубио опроверг сообщения об атаке США на Хаменеи
Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин
Вашингтон официально опровергает информацию о ликвидации иранского руководства. Госсекретарь США в частном разговоре дал понять, что удары по верховной власти исламской республики не наносились. Конгрессмен-республиканец Майк Тернер в эфире CBS News рассказал о своей беседе с Марко Рубио. По словам парламентария, он прямо спросил главу Госдепа о целях американской операции.
«И вчера, когда у меня была возможность поговорить с госсекретарём Рубио, я задал этот вопрос, и он очень ясно ответил, что мы не нацеливались на Хаменеи и что мы не нацеливались на руководство Ирана», — поделился деталями разговора Тернер.
Напомним, государственное телевидение Ирана сообщило, что утром 28 февраля верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи погиб в своей резиденции в результате авиаудара. Мировые СМИ со ссылкой на израильских чиновников информировали о его ликвидации, уточняя, что тело было извлечено из-под завалов. Позднее поступила информация, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху получил подтверждение смерти Хаменеи с помощью фотографии, а президент США Дональд Трамп сообщил, что в результате ударов по Ирану Вашингтону удалось «нейтрализовать руководство» исламской республики.
