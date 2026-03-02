Владимир Путин
2 марта, 12:01

Путин и президент ОАЭ обсудили беспрецедентные события на Ближнем Востоке

Обложка © ТАСС / ТАСС / ЕРА

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Главной темой диалога стало обострение ситуации на Ближнем Востоке.

Как сообщили в Кремле, «обсуждены беспрецедентные трагические события на Ближнем Востоке в контексте американо-израильской агрессии против Ирана и жестких ответных действий Тегерана».

Президент России выразил готовность передать Ирану позицию Эмиратов по ударам со стороны республики и в целом оказать возможное содействие в целях стабилизации обстановки в регионе. Лидеры договорились продолжать активные контакты.

Песков: Россия должна оставаться островком стабильности на фоне мирового хаоса
Напомним, США и Израиль начали военную операцию против Ирана утром 28 февраля. Под удар попали крупные города, в том числе Тегеран. В результате бомбардировок убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и ряд высокопоставленных чиновников. В стране объявлен 40-дневный траур. Тегеран начал ответные удары по Израилю и американским базам в странах Ближнего Востока. 2 марта взаимные удары продолжились.

