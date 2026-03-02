Путин и президент ОАЭ обсудили беспрецедентные события на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Главной темой диалога стало обострение ситуации на Ближнем Востоке.

Как сообщили в Кремле, «обсуждены беспрецедентные трагические события на Ближнем Востоке в контексте американо-израильской агрессии против Ирана и жестких ответных действий Тегерана».

Президент России выразил готовность передать Ирану позицию Эмиратов по ударам со стороны республики и в целом оказать возможное содействие в целях стабилизации обстановки в регионе. Лидеры договорились продолжать активные контакты.