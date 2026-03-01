Песков: Россия должна оставаться островком стабильности на фоне мирового хаоса
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Россия должна оставаться островком стабильности на фоне нарастающего мирового хаоса. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя данные российской разведки о возможной передаче Францией и Великобританией ядерного оружия Украине. По его словам, власти работают в этом направлении, а все службы выполняют свои обязанности.
«Когда вокруг такое количество, скажем так, системных поломок, где-то всё-таки должен сохраняться островок стабильности, островок рассудительности и мудрости», — сказал представитель Кремля в беседе с журналистом ИА «Вести» Павлом Зарубиным. Песков добавил, что, если поддаться «общему хаосу», то ничего хорошего не произойдёт.
Напомним, российская разведка узнала о планах Великобритании и Франции передать Украине ядерное оружие. В ответ на публикацию СВР Совет Федерации потребовал провести расследование, а в Кремле назвали эти планы безумными. При этом, по словам президента Владимира Путина, Запад прекрасно понимает, чем закончится применение такого вооружения на поле боя. На фоне скандала Владимир Зеленский заявил, что с удовольствием бы принял от союзников ядерное оружие, но таких предложение, утверждает он, пока не поступало.
Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.