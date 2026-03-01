Россия должна оставаться островком стабильности на фоне нарастающего мирового хаоса. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя данные российской разведки о возможной передаче Францией и Великобританией ядерного оружия Украине. По его словам, власти работают в этом направлении, а все службы выполняют свои обязанности.

«Когда вокруг такое количество, скажем так, системных поломок, где-то всё-таки должен сохраняться островок стабильности, островок рассудительности и мудрости», — сказал представитель Кремля в беседе с журналистом ИА «Вести» Павлом Зарубиным. Песков добавил, что, если поддаться «общему хаосу», то ничего хорошего не произойдёт.