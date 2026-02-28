Зеленский заявил, что выживание в конфликте станет победой для Украины

Киев не ставит задачу победить в конфликте в привычном понимании. Об этом заявил главарь режима Владимир Зеленский.

«Мы не думаем о том, как выиграть [в конфликте] ... Для нас в текущей ситуации выжить и сохранить независимость уже будет победой», — сказал Зеленский.

Ранее Зеленский дал новые установки киевской делегации после переговоров в Женеве. Основное внимание на встречах в Швейцарии, по его словам, уделялось экономической повестке и процессам восстановления. Кроме того, экс-комик подтвердил, что Украина продолжает подготовку к трёхстороннему формату переговоров. Конкретные сроки не уточняются.