Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 февраля, 17:13

Зеленский заявил, что выживание в конфликте станет победой для Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak

Киев не ставит задачу победить в конфликте в привычном понимании. Об этом заявил главарь режима Владимир Зеленский.

«Мы не думаем о том, как выиграть [в конфликте] ... Для нас в текущей ситуации выжить и сохранить независимость уже будет победой», — сказал Зеленский.

«Он не на моей стороне»: Зеленский исключил Трампа из списка союзников в конфликте с РФ
«Он не на моей стороне»: Зеленский исключил Трампа из списка союзников в конфликте с РФ

Ранее Зеленский дал новые установки киевской делегации после переговоров в Женеве. Основное внимание на встречах в Швейцарии, по его словам, уделялось экономической повестке и процессам восстановления. Кроме того, экс-комик подтвердил, что Украина продолжает подготовку к трёхстороннему формату переговоров. Конкретные сроки не уточняются.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar