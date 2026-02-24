Совфед срочно требует расследовать планы Лондона и Парижа передать Киеву ядерное оружие

Совет Федерации РФ выступил с официальным обращением в связи с информацией Службы внешней разведки о том, что Франция и Великобритания собрались передать Украине ядерное оружие. Российские сенаторы требуют международного и национального расследования этих планов.

«Сенаторы РФ крайне встревожены намерением Великобритании и Франции поставить на Украину ядерные взрывные устройства. <…> В этой связи мы призываем наших коллег — членов Палаты общин и Палаты лордов Великобритании, а также депутатов Национального собрания и членов Сената Франции незамедлительно инициировать соответствующие парламентские расследования», — приводит пресс-служба СФ текст документа.

Кроме того, российские парламентарии предложили подключить к проверке этой информации Совет Безопасности ООН, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и Конференцию по обзору Сторон Договора о нераспространении ядерного оружия. По мнению сенаторов, эти организации обязаны провести расследования, предусмотренные их мандатами

Напомним, в СВР вскрыли тревожные планы Лондона и Парижа: по данным разведки, Британия и Франция всерьёз прорабатывают передачу Киеву ядерного оружия. Западные элиты, не готовые признать поражение, ищут «вундерваффе», чтобы переломить ход событий.