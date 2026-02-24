Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 февраля, 08:07

Одна из стран Европы отказалась передавать Украине ядерное оружие

СВР: Германия отказалась от авантюры о передаче Киеву ядерного оружия

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Antonio Batinic

Германия не готова присоединиться к диким планам Великобритании и Франции, которые рассматривают возможность передать Киеву ядерное оружие, желая переломить ход спецоперации. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

«Берлин благоразумно отказался участвовать в этой опасной авантюре», — сказано в тексте сообщения. При этом Лондон и Париж допускают тайную передачу Украине европейских комплектующих, оборудования и технологий в ядерной сфере. Как вариант рассматривается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1.

Ранее сообщалось, что Великобритания и Франция всерьёз рассматривают возможность передачи Украине ядерного оружия. По данным нашей разведки, Лондон и Париж уже активно прорабатывают вопросы поставок таких боеприпасов и средств их доставки. Западные элиты не готовы смириться с неудачей и ищут способы переломить ход событий.

Татьяна Миссуми
