Россия серьёзно восприняла заявления главаря киевского режима Владимира Зеленского о возможном обладании ядерным оружием. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Серьезную обеспокоенность у нас вызывали и публично озвученные Зеленским в феврале 2022 года на Мюнхенской конференции по безопасности претензии на обладание ядерным оружием, что создавало реальные риски для России и стратегической стабильности в целом», — отметила дипломат.

Захарова добавила, что речь идёт о нейтральном, внеблоковом и безъядерном статусе страны, который обеспечил международное признание Украины в начале 1990-х годов.

Дипломат напомнила, что российская сторона на протяжении восьми лет пыталась содействовать политико-дипломатическому урегулированию ситуации в Донбассе. В МИД заявили, что к 2022 году число жертв конфликта среди населения региона превысило 13,5 тысяч человек.

«Все цели СВО будут достигнуты», — подчёркивается в сообщении.

В МИД отметили, что Вооружённые силы России действуют в рамках поставленных задач и ведут работу по формированию системы равной и неделимой евразийской безопасности. Устойчивое урегулирование возможно при устранении первопричин конфликта и учёте законных интересов РФ.

Ранее российский философ Александр Дугин высказал предположение о возможной передаче ядерного оружия Украине. По его мнению, над этим могут работать США и Великобритания. Конкретные основания для таких подозрений политолог не привёл. Он лишь отметил, что за данной ситуацией внимательно следят.