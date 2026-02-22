В Кремле пообещали не оставить без ответа ядерное оружие на территории Эстонии

Россия не имеет намерений угрожать Эстонии, но при появлении на её территории ядерного оружия, направленного на РФ, Москва отреагирует соответствующим образом. Об этом журналисту ВГТРК Павлу Зарубину сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Россия будет делать всё для своей безопасности.

Дмитрий Песков — об Эстонии. Видео © Telegram / ВЕСТИ

«Эстонии мы не угрожаем, как и всем остальным европейским странам, но если на её территории будет ядерное оружие, нацеленное на нас, то на территорию Эстонии будет нацелено наше ядерное оружие, и Эстония должна чётко это понимать», — отметил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия всегда будет предпринимать меры для обеспечения собственной безопасности. Он уточнил, что это особенно важно в вопросах ядерного сдерживания, и Эстония должна чётко понимать последствия любых подобных шагов.

Ранее в Эстонии заявили, что готовы разместить на своей территории ядерное оружие, если это будет необходимо для оборонных планов НАТО. У страны нет официальной доктрины, запрещающей такие действия, и что Таллин поддержит любое решение альянса в этом вопросе.