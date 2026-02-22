Олимпиада в Милане
22 февраля, 09:08

В Кремле пообещали не оставить без ответа ядерное оружие на территории Эстонии

Обложка © Life.ru

Россия не имеет намерений угрожать Эстонии, но при появлении на её территории ядерного оружия, направленного на РФ, Москва отреагирует соответствующим образом. Об этом журналисту ВГТРК Павлу Зарубину сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Россия будет делать всё для своей безопасности.

Дмитрий Песков — об Эстонии. Видео © Telegram / ВЕСТИ

«Эстонии мы не угрожаем, как и всем остальным европейским странам, но если на её территории будет ядерное оружие, нацеленное на нас, то на территорию Эстонии будет нацелено наше ядерное оружие, и Эстония должна чётко это понимать», — отметил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия всегда будет предпринимать меры для обеспечения собственной безопасности. Он уточнил, что это особенно важно в вопросах ядерного сдерживания, и Эстония должна чётко понимать последствия любых подобных шагов.

«Станут частью России»: Картаполов предложил «злой» эстонской армии повоевать с РФ

Ранее в Эстонии заявили, что готовы разместить на своей территории ядерное оружие, если это будет необходимо для оборонных планов НАТО. У страны нет официальной доктрины, запрещающей такие действия, и что Таллин поддержит любое решение альянса в этом вопросе.

