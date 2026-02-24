Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
24 февраля, 07:50

СВР: Лондон и Париж готовы передать Украине ядерное оружие

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Andy.LIU

Служба внешней разведки России заявила о том, что Великобритания и Франция всерьёз рассматривают возможность передачи Украине ядерного оружия. Соответствующее сообщение распространило пресс-бюро СВР.

По данным разведки, Лондон и Париж уже активно прорабатывают вопросы поставок таких боеприпасов и средств их доставки. В СВР подчеркнули, что западные элиты не готовы смириться с неудачей и ищут способы переломить ход событий.

«Считается, что Украину нужно снабдить «вундерваффе», — говорится в сообщении. По мнению западных стратегов, обладание атомной или даже так называемой «грязной» бомбой позволит Киеву претендовать на более выгодные условия при завершении боевых действий.

Вундерваффе (с нем. Wunderwaffe — «чудо-оружие») — термин, который использовался в нацистской Германии для обозначения перспективных видов вооружения, создаваемых с применением передовых технологий, которые, по задумке руководства, должны были кардинально изменить ход Второй мировой войны и обеспечить Рейху победу. В современном контексте это слово стало нарицательным и иронично обозначает любое «секретное» или «супероружие», которое одна из сторон конфликта создает в надежде на быстрый и решающий перелом в свою пользу.

BannerImage
Никита Никонов
