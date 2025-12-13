Путин в Индии
Физик-ядерщик оценил возможности Украины по созданию «грязной бомбы»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SvedOliver

Создание так называемой «грязной бомбы» на Украине является крайне маловероятным и технически нецелесообразным, считает физик-ядерщик, заместитель директора ОИЯИ в Дубне Андрей Попеко. Он отметил, что для получения опасного радиоактивного заражения города потребовалась бы примерно тонна высокоактивных веществ, тайно переместить и подорвать которые незаметно практически невозможно.

«У ядерного топлива, как и у других радиоактивных изотопов, есть один недостаток: их нельзя выключить. Они излучают всё время», — подчеркнул собеседник 360.ru.

По его словам, отработавшее ядерное топливо, которое есть на украинских АЭС, содержит слишком много «не радиоактивного балласта», такого как несгоревший уран. Это делает его неэффективным материалом для бомбы. Единственный способ получить достаточное количество изотопов — иметь доступ к производству по переработке топлива. Однако на Украине теоретически могут создать ядерное оружие, так как «у них еще остались хорошие физики».

Напомним, ранее начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев предупредил, что на территории Харьковской области было утрачено около 68 источников ионизирующего излучения. Это создаёт риски производства «грязной бомбы» с последующим её применением «под чужим флагом».

