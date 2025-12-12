На брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев заявил о тревожных методах обучения сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ). Он сообщил, что одна из таких методик подготовки включает моделирование кражи источников ионизирующего излучения с целью изготовления взрывного устройства и его подрыва в местах массового скопления людей.

«Одно из направлений моделирует ситуацию с кражей источников ионизирующего излучения, изготовления взрывного устройства и его подрыва в месте массового скопления людей. Об этом свидетельствуют имеющиеся в нашем распоряжении методики обучения представителей СБУ», — отметил Ртищев, подчеркивая серьёзность данной информации.

Генерал также затронул вопрос о рисках, связанных с ввозом на Украину отработавшего ядерного топлива, которое может быть использовано для создания так называемой грязной бомбы. Он выразил опасения по поводу ядерного шантажа со стороны Киева и указал на роль бывшего главы офиса президента Владимира Зеленского Андрея Ермака, который курировал организацию поставок ядерного топлива без уведомления Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Маршруты поставок были организованы через Польшу и Румынию. Это создаёт риски создания так называемой грязной бомбы с последующим её применением «под чужим флагом», — добавил генерал.

Ранее Ким Дотком обвинил украинские власти в разработке ядерного оружия при поддержке Великобритании и Франции. Он не раскрыл источники своей информации, указав на их конфиденциальность. Дотком также выразил мнение, что Украина «может провести ядерное испытание» в ближайшем будущем, однако не предоставил никаких доказательств своих слов.

