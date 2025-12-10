Спецоперация СБУ с дронами чуть не сорвалась из-за настороженности водителя фуры

The Wall Street Journal (WSJ) сообщает, что атака украинских дронов на российские аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, произошедшая 1 июня 2025 года, оказалась под угрозой срыва. Причиной, по данным источников издания, стала подозрительность одного из водителей грузовиков.

Инцидент произошёл, когда съехала крыша кузова одной из фур, и перевозчик, нанятый координатором операции, увидел скрытый груз. Заметив аппараты, водитель напрямую заявил координатору Артёму Тимофееву: «Под крышей дроны». Тимофеев, как отмечается в материале, в ответ сделал вид, что не понимает, о чём идёт речь.

Впоследствии операторам удалось найти правдоподобное объяснение, заявив, что дроны, спрятанные в конструкциях охотничьих домиков, предназначены для наблюдения за животными на обширных территориях. Этот инцидент, по данным издания, был успешно улажен, водитель поправил крышу и продолжил путь. Ситуация произошла за пять дней до самой атаки, утверждает WSJ.