Спецоперация СБУ с дронами чуть не сорвалась из-за настороженности водителя фуры
The Wall Street Journal (WSJ) сообщает, что атака украинских дронов на российские аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, произошедшая 1 июня 2025 года, оказалась под угрозой срыва. Причиной, по данным источников издания, стала подозрительность одного из водителей грузовиков.
Инцидент произошёл, когда съехала крыша кузова одной из фур, и перевозчик, нанятый координатором операции, увидел скрытый груз. Заметив аппараты, водитель напрямую заявил координатору Артёму Тимофееву: «Под крышей дроны». Тимофеев, как отмечается в материале, в ответ сделал вид, что не понимает, о чём идёт речь.
Впоследствии операторам удалось найти правдоподобное объяснение, заявив, что дроны, спрятанные в конструкциях охотничьих домиков, предназначены для наблюдения за животными на обширных территориях. Этот инцидент, по данным издания, был успешно улажен, водитель поправил крышу и продолжил путь. Ситуация произошла за пять дней до самой атаки, утверждает WSJ.
Напомним, 1 июня ВСУ атаковали военные аэродромы в пяти регионах России. В том числе, беспилотники ударили по военной части в посёлке Средний Иркутской области. Дроны замаскировали в фуре: их спрятали в крыше под фальшивым потолком. В нужный момент беспилотники вылетали при помощи дистанционного управления. Правоохранительные органы вели поиск 37-летнего Артёма Тимофеева, который причастен к данной диверсии.
