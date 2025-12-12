Генерал Ртищев заподозрил ВСУ в планах применить «грязную бомбу» под чужим флагом
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PRESSLAB
На территории Харьковской области было утрачено около 68 источников ионизирующего излучения, что создаёт риски создания «грязной бомбы» с последующим её применением «под чужим флагом». Об этом предупредил начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев, слова которого приводит Минобороны России.
Эти данные содержались в докладе, озвученном ранее секретарём СНБО Украины и представленном премьер-министру страны. В документе, как заметил Ртищев, упоминались, в том числе, высокоактивные радиоактивные источники. Начальник войск РХБЗ подчеркнул, что в упомянутом докладе подобная утрата контроля классифицируется как радиационная авария. Он также связал эту информацию с потенциальными рисками, указав, что подобные источники могут быть использованы для создания так называемых «грязных бомб».
«Для создания подобных («грязной бомбе») устройств может быть использовано не только отработанное ядерное топливо, но и градуировочные радиоактивные источники», — указал генерал-майор.
Также Ртищев сообщил, что СБУ смоделировала кражу источников ионизирующего излучения, изготовление «грязной бомбы» и её подрыв в многолюдном месте. Помимо этого, он сообщил, что ВСУ применяют запрещённые химические боеприпасы, в том числе на основе хлорпикрина, на территории Донецкой и Луганской народных республик.
Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.