Генерал Ртищев заподозрил ВСУ в планах применить «грязную бомбу» под чужим флагом

На территории Харьковской области было утрачено около 68 источников ионизирующего излучения, что создаёт риски создания «грязной бомбы» с последующим её применением «под чужим флагом». Об этом предупредил начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев, слова которого приводит Минобороны России.

Эти данные содержались в докладе, озвученном ранее секретарём СНБО Украины и представленном премьер-министру страны. В документе, как заметил Ртищев, упоминались, в том числе, высокоактивные радиоактивные источники. Начальник войск РХБЗ подчеркнул, что в упомянутом докладе подобная утрата контроля классифицируется как радиационная авария. Он также связал эту информацию с потенциальными рисками, указав, что подобные источники могут быть использованы для создания так называемых «грязных бомб».

«Для создания подобных («грязной бомбе») устройств может быть использовано не только отработанное ядерное топливо, но и градуировочные радиоактивные источники», — указал генерал-майор.