Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 декабря, 08:03

Генерал Ртищев заподозрил ВСУ в планах применить «грязную бомбу» под чужим флагом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PRESSLAB

На территории Харьковской области было утрачено около 68 источников ионизирующего излучения, что создаёт риски создания «грязной бомбы» с последующим её применением «под чужим флагом». Об этом предупредил начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев, слова которого приводит Минобороны России.

Эти данные содержались в докладе, озвученном ранее секретарём СНБО Украины и представленном премьер-министру страны. В документе, как заметил Ртищев, упоминались, в том числе, высокоактивные радиоактивные источники. Начальник войск РХБЗ подчеркнул, что в упомянутом докладе подобная утрата контроля классифицируется как радиационная авария. Он также связал эту информацию с потенциальными рисками, указав, что подобные источники могут быть использованы для создания так называемых «грязных бомб».

«Для создания подобных («грязной бомбе») устройств может быть использовано не только отработанное ядерное топливо, но и градуировочные радиоактивные источники», — указал генерал-майор.

Генерал предупредил об усилении атак ВСУ из-за турне «великого стратега» Зеленского по Европе
Также Ртищев сообщил, что СБУ смоделировала кражу источников ионизирующего излучения, изготовление «грязной бомбы» и её подрыв в многолюдном месте. Помимо этого, он сообщил, что ВСУ применяют запрещённые химические боеприпасы, в том числе на основе хлорпикрина, на территории Донецкой и Луганской народных республик.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Украина
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
