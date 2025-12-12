Путин в Индии
12 декабря, 07:22

Генерал предупредил об усилении атак ВСУ из-за турне «великого стратега» Зеленского по Европе

Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua

Повышенная активность вражеских беспилотников, включая атаки на Москву и другие регионы России, а также удары по танкерам в Чёрном море указывают на готовность ВСУ к диверсиям и терактам в ближайшие три недели, заявил заслуженный военный лётчик, генерал-майор авиации Владимир Попов. По его словам, если раньше за ночь сбивали по 30–45 дронов, то сейчас их количество возросло в разы, а в столицу в одиночной ночной атаке пытались прорваться порядка 40 БПЛА.

Трамп назвал Зеленского единственным в Киеве, кто не поддерживает мирный план

Военный эксперт связал эту эскалацию с недавним визитом Владимира Зеленского в Европу, где ему пообещали поддержку. Массированными налётами глава киевского режима пытается позиционировать себя «великим стратегом» и показать, мол Украина ещё не сдалась, чтобы получить от западных партнёров поддержку. Собеседник сайта MK.ru уверен, что все разговоры о перемирии с украинской стороны нужны лишь для передышки с целью накопления сил и возобновления крупных военных действий к 2026–2027 годам.

«Атаки продолжатся. Тем более что на носу праздники. Не надо ждать, что враг установит праздничное перемирие. Наоборот, он может проявить себя по полной с самой коварной стороны», — предупредил генерал.

Генерал Попов допустил, что атаковавшие Москву БПЛА запустили спящие ячейки в РФ

Напомним, ранее МО РФ сообщило о самой масштабной ночной атаке беспилотников со стороны ВСУ за последнее время. В ночь с 10 на 11 декабря силы ПВО перехватили и уничтожили 287 дронов самолётного типа, которые были направлены на территорию России. К примеру, Москву пытались атаковать дальнобойными дронами «Лютый».

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

Борис Эльфанд
