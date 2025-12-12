Путин в Индии
12 декабря, 01:10

Трамп назвал Зеленского единственным в Киеве, кто не поддерживает мирный план

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что Владимир Зеленский не поддерживает предлагаемый Вашингтоном план урегулирования конфликта. Комментируя ситуацию журналистам, Трамп заявил, что концепция сделки нравится многим, за исключением главы киевского режима.

«На самом деле, за исключением Зеленского, его людям очень нравится концепция сделки», — отметил хозяин Белого дома.

Ранее американский лидер сообщил, что представители США могут принять участие в запланированной на 13 декабря встрече по Украине в Европе. Он также выразил уверенность, что Вашингтон уже близок к заключению мирного соглашения между Россией и Украиной.

