Трамп: США могут принять участие во встрече по Украине в Европе 13 декабря

Представители США могут принять участие во встрече по Украине, запланированной на 13 декабря в Европе. Об этом заявил президент Штатов Дональд Трамп.

«Они хотят, чтобы мы приняли участие. И мы будем присутствовать на встрече в Европе в субботу, если сочтём, что есть хороший шанс [достичь результатов]. Мы не хотим тратить много времени. Мы хотим урегулировать [конфликт]», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Трамп добавил, что Вашингтон уже близок к заключению мирного соглашения между Россией и Украиной.

Ранее Трамп уже сообщал о возможном участии США в этой встрече. Украинские власти направили в Вашингтон свои предложения по мирному плану. Ответ США пришёл в среду после консультаций с европейскими союзниками. В документах, в частности, затронули вопросы контроля над территориями и ситуацию на Запорожской АЭС.