Трамп призвал европейцев давить на Зеленского ради мира

Сегодня, 11 декабря, в телефонном разговоре с лидерами Германии, Франции и Великобритании президент США Дональд Трамп призвал их оказать давление на Владимира Зеленского, чтобы украинский президент принял предложенный Вашингтоном план урегулирования конфликта. Об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«В словах (Трампа — прим. Life.ru) было мало указаний на то, что он готов пересмотреть предложенные Вашингтоном условия», — говорится в материале.

Разговор, который источники описывают как напряжённый, состоялся в среду. Трамп критиковал Зеленского за то, что тот не прочитал предоставленный ему документ, и подчеркнул, что лидерам Германии, Франции и Великобритании следует убедить экс-комика согласиться с условиями мирного плана, разработанного Вашингтоном.

Ранее сообщалось, что представители европейских стран направили Трампу предложение о возможных территориальных уступках со стороны Киева в ходе обсуждений мирного урегулирования конфликта на Украине. В переговорах с Трампом участвовали президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц.