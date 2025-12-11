Путин в Индии
11 декабря, 14:01

Трамп хочет слить Зеленского на выборах, но у него нет кандидата за мир, считает эксперт

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Проведение выборов на Украине возможно по воле президента США Дональда Трампа, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» глава информагентства News Front Константин Кнырик. Однако, по его мнению, Владимир Зеленский может проигнорировать законы и не допустить к участию реальную оппозицию.

«Если при этом не допустить к этим выборам никого, кроме ручных кандидатов, не провести предметное и системное разбирательство в вопросах репрессий в отношении оппозиции, которая отсутствует на Украине, потому что она уничтожена или сидит, то да, вот так провести выборы на Украине можно хоть этой зимой», — цитирует эксперта kp.ru.

Зеленский, ранее ссылавшийся на невозможность выборов из-за военного положения, внезапно решил изучить этот вопрос, что указывает на давление извне. Однако без восстановления прав оппозиции избирательный процесс не будет иметь легитимности в глазах мира. При этом целью Трампа является замена Зеленского, хотя среди украинских политиков нет деятелей, открыто выступающих за мирные соглашения, констатировал аналитик.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что на Украине необходимо провести президентские выборы. В ответ Владимир Зеленский подчеркнул, что «всегда готов к выборам». Позже он озвучил возможные сроки проведения выборов на Украине, а также предложил Раде разработать законы о выборах во время военного положения. В Кремле уже отреагировали на заявления Зеленского.

