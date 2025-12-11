Проведение выборов на Украине возможно по воле президента США Дональда Трампа, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» глава информагентства News Front Константин Кнырик. Однако, по его мнению, Владимир Зеленский может проигнорировать законы и не допустить к участию реальную оппозицию.

«Если при этом не допустить к этим выборам никого, кроме ручных кандидатов, не провести предметное и системное разбирательство в вопросах репрессий в отношении оппозиции, которая отсутствует на Украине, потому что она уничтожена или сидит, то да, вот так провести выборы на Украине можно хоть этой зимой», — цитирует эксперта kp.ru.

Зеленский, ранее ссылавшийся на невозможность выборов из-за военного положения, внезапно решил изучить этот вопрос, что указывает на давление извне. Однако без восстановления прав оппозиции избирательный процесс не будет иметь легитимности в глазах мира. При этом целью Трампа является замена Зеленского, хотя среди украинских политиков нет деятелей, открыто выступающих за мирные соглашения, констатировал аналитик.