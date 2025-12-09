Трамп: Пришло время провести президентские выборы на Украине

Президент США Дональд Трамп считает, что на Украине необходимо провести президентские выборы. Об этом он заявил, отвечая на соответствующий вопрос Politico, отметив, что считает важным «вернуть стране демократическую процедуру».

Каких-либо деталей или предложений о механизме проведения голосования Трамп не привёл.

«Думаю, пора. Думаю, сейчас самое время провести выборы. Они используют войну, чтобы не проводить выборы, но я думаю, у украинского народа должен быть такой выбор», — сказал американский лидер.

Президентские выборы на Украине должны были пройти ещё весной 2024 года, однако Киев официально отказался от их проведения. Украинские власти сослались на действие военного положения, которое законодательно запрещает любые общенациональные выборы. Режим военного положения в стране продлевается каждые 90 дней с февраля 2022 года, что делает проведение голосования якобы юридически невозможным.

Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что выборы могут состояться только после завершения боевых действий и при условии безопасности для избирателей, а также при наличии финансовой и организационной поддержки со стороны партнёров. Западные политики периодически поднимают вопрос о необходимости выборов, однако Киев подчёркивает, что в текущих условиях реализовать их якобы невозможно.