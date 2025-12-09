Зеленский заявил, что может руководить Украиной и без главы своего офиса

Владимир Зеленский допустил, что должность главы его офиса может остаться вакантной, и перечислил возможных претендентов. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«В любом случае нужно делать выбор, а то если пройдёт много времени, я привыкну, что могу и сам справиться без главы Офиса и могу жить без, поэтому нужно определиться», — сказал экс-комик.

Среди кандидатов на пост он назвал министра обороны Дениса Шмыгаля, руководителя ГУР Минобороны Кирилла Буданова*, первого заместителя главы МИД Сергея Кислицу, своего заместителя Павла Палису и первого вице-премьера Михаила Фёдорова. При этом Зеленский отметил, что с каждым из перечисленных есть определённые проблемы.

Ранее сообщалось, что бывший глава офиса Зеленского Андрей Ермак после увольнения и исключения из СНБО, а также из ставки верховного главнокомандующего ВСУ мог уехать в Европу. Экс-чиновник, возможно, находится в Вене, где ему безопаснее и откуда он способен продолжать оказывать влияние на работу аппарата.

