Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 декабря, 15:32

В Киеве назвали итоги отставки Ермака для «слабого и деморализованного» Зеленского

Обложка © ТАСС / ЕРА

Обложка © ТАСС / ЕРА

Владимир Зеленский теряет контроль над собственной страной после скандальной отставки главы своего офиса Андрея Ермака. Об этом пишет издание «Страна.ua». Зеленский даже пошёл на «перемирие» с близкими к демократам политическими кругами в США.

«Последние считают, что Зеленский уже достаточно ослаблен, деморализован и теперь они могут взять Банковую, фракцию «Слуги народа» и правительство под свой контроль, потому и притормозили дальнейшую раскрутку дела против [бизнесмена Тимура] Миндича», — сказано в статье.

Захарова назвала режим Зеленского международной бригадой коррупционеров
Захарова назвала режим Зеленского международной бригадой коррупционеров

Ранее сообщалось, что бывший глава офиса Зеленского Андрей Ермак, недавно уволенный и исключённый из СНБО и ставки верховного главнокомандующего ВСУ, предположительно, находится в Европе. Он успел сбежать с Украины на фоне разразившегося коррупционного скандала после обнародования аудиозаписей переговоров чиновников из киевской верхушки. Записи прозвали «плёнками Миндича»: речь идёт о бизнесмене и близком друге Зеленского Тимуре Миндиче, также покинувшем Украину. Бизнесмен уже заочно арестован. Из аудиозаписей стало известно, что киевские чиновники воровали деньги в сфере энергетики и вооружения.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • США
  • Андрей Ермак
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar