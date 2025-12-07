Владимир Зеленский теряет контроль над собственной страной после скандальной отставки главы своего офиса Андрея Ермака. Об этом пишет издание «Страна.ua». Зеленский даже пошёл на «перемирие» с близкими к демократам политическими кругами в США.

«Последние считают, что Зеленский уже достаточно ослаблен, деморализован и теперь они могут взять Банковую, фракцию «Слуги народа» и правительство под свой контроль, потому и притормозили дальнейшую раскрутку дела против [бизнесмена Тимура] Миндича», — сказано в статье.

Ранее сообщалось, что бывший глава офиса Зеленского Андрей Ермак, недавно уволенный и исключённый из СНБО и ставки верховного главнокомандующего ВСУ, предположительно, находится в Европе. Он успел сбежать с Украины на фоне разразившегося коррупционного скандала после обнародования аудиозаписей переговоров чиновников из киевской верхушки. Записи прозвали «плёнками Миндича»: речь идёт о бизнесмене и близком друге Зеленского Тимуре Миндиче, также покинувшем Украину. Бизнесмен уже заочно арестован. Из аудиозаписей стало известно, что киевские чиновники воровали деньги в сфере энергетики и вооружения.