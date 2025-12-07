Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 декабря, 12:56

Захарова назвала режим Зеленского международной бригадой коррупционеров

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Киева превратились в «международную коррупционную бригаду по прокачке денег через Украину». Своё заявление она сделала в связи с новыми разоблачениями коррупционных схем с участием высокопоставленных украинских чиновников.

«Теперь понятно, почему украинцам режим запрещает говорить и учить русский, читать русскоязычную классику; почему переписывается история Украины», — добавила дипломат.

По её мнению, власти Киева намеренно подавляют национальное сознание, чтобы обеспечить «режим тишины» для беспрепятственного осуществления коррупционных операций.

Макрон заявил, что провёл телефонный разговор с Зеленским
Макрон заявил, что провёл телефонный разговор с Зеленским

Из-за коррупционного скандала Владимир Зеленский отправил в отставку своего ближайшего соратника Андрея Ермака. В итоге бывший глава ОП Украины заявил, что теперь он отправится на фронт, но в это особо никто не верит. Политологи считают, что дальше НАБУ возьмётся за самого главу киевского режима.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Мария Захарова
  • МИД РФ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar