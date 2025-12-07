Захарова назвала режим Зеленского международной бригадой коррупционеров
Обложка © Life.ru
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Киева превратились в «международную коррупционную бригаду по прокачке денег через Украину». Своё заявление она сделала в связи с новыми разоблачениями коррупционных схем с участием высокопоставленных украинских чиновников.
«Теперь понятно, почему украинцам режим запрещает говорить и учить русский, читать русскоязычную классику; почему переписывается история Украины», — добавила дипломат.
По её мнению, власти Киева намеренно подавляют национальное сознание, чтобы обеспечить «режим тишины» для беспрепятственного осуществления коррупционных операций.
Из-за коррупционного скандала Владимир Зеленский отправил в отставку своего ближайшего соратника Андрея Ермака. В итоге бывший глава ОП Украины заявил, что теперь он отправится на фронт, но в это особо никто не верит. Политологи считают, что дальше НАБУ возьмётся за самого главу киевского режима.
