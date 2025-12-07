Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Киева превратились в «международную коррупционную бригаду по прокачке денег через Украину». Своё заявление она сделала в связи с новыми разоблачениями коррупционных схем с участием высокопоставленных украинских чиновников.

«Теперь понятно, почему украинцам режим запрещает говорить и учить русский, читать русскоязычную классику; почему переписывается история Украины», — добавила дипломат.

По её мнению, власти Киева намеренно подавляют национальное сознание, чтобы обеспечить «режим тишины» для беспрепятственного осуществления коррупционных операций.