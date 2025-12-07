Путин в Индии
Регион
7 декабря, 00:10

Макрон заявил, что провёл телефонный разговор с Зеленским

Обложка © X / Emmanuel Macron

Эмманюэль Макрон провёл телефонную беседу с Владимиром Зеленским. Об этом французский президент написал в соцсети X.

По словам Макрона, он поделился с главой киевского режима о недавних международных обсуждениях, в том числе в Китае, которые позволили прояснить и продвинуться вперёд в отношении украинского конфликта. Других деталей он не привёл.

Также лидер Франции подтвердил, что 8 декабря он встретится с Зеленским, канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и британским премьер-министром Киром Стармером в Лондоне.

Ранее действия Евросоюза по отношению к Киеву раскритиковал венгерский премьер Виктор Орбан. По его словам, ЕС должен был осудить коррупцию на Украине, однако решил её «не заметить».

