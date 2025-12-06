Евросоюз закрыл глаза на коррупционный скандал в Киеве, хотя должен был выступить с осуждением. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X. По его убеждению, европейские политики покрывают киевский режим, тем более что сам ЕС «тонет во взяточничестве» и внутренних распрях.

«ЕС должен был выступить против коррупции на Украине, но всё по-старому: Брюссель и Киев покрывают друг друга вместо того, чтобы смотреть правде в глаза», — написал он.

Напомним, 10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского. Были обнародованы аудиозаписи, содержащие разговоры высокопоставленных украинских чиновников, включая самого Зеленского. «Плёнки Миндича» стали доказательством того, что коррупция на Украине затронула даже верхушку киевской власти. Сам Миндич успел сбежать за рубеж. Параллельно обыски были проведены и в офисе Андрея Ермака, после чего он подал заявление об отставке. Хищения совершались в сфере энергетики и вооружения.