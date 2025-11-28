Обыски у Андрея Ермака: НАБУ проводит проверки в рамках дела о коррупции в энергосекторе Украины Оглавление Что произошло: обыски и подтверждение НАБУ Кто такой Андрей Ермак: должность и связь с Зеленским Дело Миндича: операция «Мидас» и энергосектор Биография Андрея Ермака: национальность, семья, карьера НАБУ провело обыски у главы офиса Зеленского Андрея Ермака в рамках расследования коррупции в энергосекторе. Кто такой Ермак, в чём его подозревают и что известно по делу Миндича? Читайте подробнее в материале Life.ru. 28 ноября, 11:24 Главарь киевского режима Владимир Зеленский решил устранить своего политического оппонента Андрея Ермака. Коллаж © Life.ru Фото © ТАСС / АР / Martial Trezzini,ZUMA / ZEUS

Что произошло: обыски и подтверждение НАБУ

В пятницу 28 ноября 2025 года примерно в 5 утра следователи Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) пришли с ордером на обыск к главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку. Первыми информацию об этом опубликовали журналисты «Украинской правды», по их словам, к этому моменту они уже были на месте и сняли, как на территорию правительственного квартала зашли около десяти сотрудников НАБУ и САП (Специальная антикоррупционная прокуратура).

Событие вызвало значительный резонанс, поскольку Андрей Ермак является одним из ближайших соратников президента Зеленского и активно участвует в формировании внутренней и внешней политики страны.

Вскоре обыски официально подтвердили и в самом НАБУ.

— НАБУ и САП осуществляют следственные действия (обыски) у руководителя Офиса президента Украины. Следственные действия санкционированы и осуществляются в рамках расследования. Детали — впоследствии, — говорится в сообщении.

Андрей Ермак также отреагировал на случившееся. В своём телеграм-канале он был сдержан и лишь сухо подтвердил случившееся.

— Сегодня НАБУ и САП действительно проводят процессуальные действия у меня дома. Никаких препятствий у следователей нет. Им был предоставлен полный доступ к квартире, на месте мои адвокаты, которые взаимодействуют с правоохранителями. С моей стороны — полное содействие, — заявил глава ОП.

Официально обыски проходят в рамках расследования масштабной коррупционной схемы в энергетическом секторе страны, известной как операция «Мидас». Ранее НАБУ и САП уже провели серию обысков в государственной компании «Энергоатом», у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и у соратника Зеленского, бизнесмена Тимура Миндича, который успел покинуть Украину за несколько часов до визита следователей. Во время тех обысков были изъяты сумки, набитые пачками иностранной валюты.

Накануне визита к Ермаку — 25 ноября — директор НАБУ Семён Кривонос заявил, что расследование дела «Мидас» будет расширяться и в нём появятся новые подозреваемые. По сути, глава ведомства анонсировал визит к действующему руководителю ОП.

Однако ряд изданий и телеграм-каналов, которые на Украине считаются подконтрольными Офису президента, намекают, что на самом деле это политически мотивированное решение и процессуальные действия связаны с нежеланием режима Зеленского участвовать в плане президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта с Россией. Ряд украинских экспертов считают, что таким образом общественность отвлекают от коррупционной составляющей деятельности Ермака.

«Удачный» повод к распространению этого нарратива дал сам Ермак, давший интервью изданию The Atlantic, в котором решительно опроверг предположения о возможности отказа от территориальных претензий Киева.

— Пока Зеленский является президентом, никто не должен рассчитывать, что мы отдадим территории. Он не подпишет отказ от земель, — заявил глава ОП иностранным журналистам.

Кто такой Андрей Ермак: должность и связь с Зеленским

53-летний Андрей Ермак — второй глава Офиса президента Украины, первым был Андрей Богдан. Он считался человеком Игоря Коломойского* — ранее работал не только советником опального олигарха, но и его личным адвокатом. Богдана многие обвиняли в том, что за время своей работы главой администрации Зеленского он «нашпиговал» свою команду людьми своего патрона. Забавно, что, когда в 2020 году президент провёл «рокировку», сменив его на Ермака, критики режима обвинили его в том, что подобная последней приведёт к сближению Украины с Россией.

Сегодня имя Андрея Ермака очень прочно ассоциируется с Владимиром Зеленским. Вся деятельность Андрея Ермака на посту главы ОП построена на скандалах, его неоднократно ловили на торговле госдолжностями. Именно так якобы получил пост главы СНБО Украины Алексей Данилов, который в 90-е был членом крупной луганской ОПГ.

Американские СМИ обвиняли Ермака в закупках у Запада оружия по завышенным ценам (например, у Румынии снаряды для РСЗО «Град» по €3240 за единицу, хотя их стоимость не превышает €2500). Также проходила информация, что Ермак в связке с криминальным авторитетом Александром Нариком Петровским был причастен к хищению гуманитарной помощи в Запорожье.

Андрей Ермак может быть связан с убийством в Мадриде украинского оппозиционера Андрея Портнова. По некоторой информации, накануне своего убийства Портнов слетал в офис президента на Банковой и заручился там гарантиями безопасности взамен на лояльность. Однако его обманули. На следующий день он был убит киллерами. Подробнее об этой истории можно прочитать здесь. Ещё Ермака подозревали в отравлении супруги главы ГУР Кирилла Буданова* с целью запугивания последнего.

Также известно, что Андрей Ермак курирует ввоз на территорию Украины радиохимических отходов, из которых планируется создать «грязную бомбу» и использовать её против России.

Дело Миндича: операция «Мидас» и энергосектор

Последний скандал, который грозит обрушить всю выстроенную Ермаком вертикаль власти, случился после обнародования НАБУ так называемых «плёнок Миндича», на которых оказались переговоры соучредителя «Квартала 95» и бизнесмена Тимура Миндича с первыми лицами государства. Среди его собеседников оказался и Ермак, фигурировавший под псевдонимом Али-Баба. Речь шла о хищениях в «Энергоатоме» на сумму 100 млн долларов.

После этого НАБУ предъявило обвинение семерым участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, включая самого бизнесмена. Пятерых участников успели отправить под стражу, а вот Миндич успел сбежать за пару часов до визита правоохранителей.

При этом в ходе разгорающегося скандала Зеленский, похоже, до последнего готов стоять за свою правую руку. Как заявил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк, «президент принял решение не увольнять Ермака. Его будут оставлять и идти в контратаку на всех, кто был причастен к «Миндичгейту». Сейчас об этом объявят и начнут снова атаку с «русским следом».

Биография Андрея Ермака: национальность, семья, карьера

Ермак родом из Киева. Он украинец лишь наполовину: его мать — русская из Ленинграда. Их семью можно назвать номенклатурной. Отец возглавлял отдел кадров торгового представительства СССР в Афганистане.

Будущий глава Офиса президента Украины получил престижное по меркам Незалежной образование: у него дипломы бакалавра и магистра Института международных отношений Киевского университета имени Шевченко. Отучившись в вузе, Ермак стал продавцом в киевском бутике, а потом переквалифицировался в адвоката.

Долгое время его карьера фактически стояла на месте, пока в 2011-м он не стал сотрудничать с компанией «Студия «Квартал-95» в качестве продюсера. В 2018 году, когда актёр и комик Владимир Зеленский заявил о президентских амбициях, Ермак стал членом избирательного штаба и его правой рукой.

У Андрея Ермака нет ни официальной жены, ни детей. Но, по слухам, есть любовница — Дарья Заривная. Даже говорят, что она крутит им так же, как он Зеленским. Заривная — видная украинская пропагандистка и общественница. Глава офиса повсюду таскает её с собой. Она является членом международных групп по российским санкциям, по гарантиям безопасности, по экологическим преступлениям, якобы совершённым Россией против Украины, и по защите прав украинских детей, якобы похищенных нашей страной.

Ещё у Ермака есть брат Денис, который в 2014-м участвовал в карательной операции в Донбассе в составе нацистского батальона «Айдар»** и был демобилизован с контузией и травмой глаз.

Формально глава президентского офиса живёт скромно: по последней декларации, Ермак получает зарплату в эквиваленте 300 тысяч рублей. У него есть квартира площадью 108 квадратов и седан Тoyota Camry. Задекларированное жильё стоит около 300 тысяч долларов и находится на Шелковичной улице, д. 32/34 — это сталинка. Также он пользовался незадекларированным, аналогичным по метражу жильём в другой сталинке по адресу: улица Олеся Гончара, 14.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. ** Организация признана террористической и запрещена в России.