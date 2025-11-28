Россия и США
28 ноября, 09:39

Политолог заявил, что следующим в «расстрельном списке» НАБУ после Ермака стоит Зеленский

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Проведение обысков у главы ОП Украины Андрея Ермака является прямым сигналом Владимиру Зеленскому, который будет следующим в очереди. Об этом «Вечерней Москве» рассказал политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак.

«Пришли с обысками к Ермаку и подбираются к Зеленскому. Это как бы намёк: «Если ты и дальше будешь таким упёртым, то следующий обыск будет у тебя», — отметил эксперт.

По его словам, у детективов НАБУ полным-полно компромата на главу киевского режима, а в некоторых антикоррупционных документах чёрным маркером зарисовывали его фамилию.

Политолог также отметил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура действуют независимо от Зеленского. По мнению Дудчака, надзорные ведомства фактически работают по указаниям ФБР, поэтому разрешение на обыски им и не нужно.

Обыск у Ермака начались со словами «сезам, откройся»
Напомним, что НАБУ провело обыски у Андрея Ермака. По предварительным данным, он имеет отношение к делу Миндича и хищениям в области энергетики. Видимо, детективы действительно кое-что там нашли, поскольку теперь они готовятся предъявить ему обвинения.

