Политолог заявил, что следующим в «расстрельном списке» НАБУ после Ермака стоит Зеленский
Проведение обысков у главы ОП Украины Андрея Ермака является прямым сигналом Владимиру Зеленскому, который будет следующим в очереди. Об этом «Вечерней Москве» рассказал политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак.
«Пришли с обысками к Ермаку и подбираются к Зеленскому. Это как бы намёк: «Если ты и дальше будешь таким упёртым, то следующий обыск будет у тебя», — отметил эксперт.
По его словам, у детективов НАБУ полным-полно компромата на главу киевского режима, а в некоторых антикоррупционных документах чёрным маркером зарисовывали его фамилию.
Политолог также отметил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура действуют независимо от Зеленского. По мнению Дудчака, надзорные ведомства фактически работают по указаниям ФБР, поэтому разрешение на обыски им и не нужно.
Напомним, что НАБУ провело обыски у Андрея Ермака. По предварительным данным, он имеет отношение к делу Миндича и хищениям в области энергетики. Видимо, детективы действительно кое-что там нашли, поскольку теперь они готовятся предъявить ему обвинения.
