Обыски у Ермака связаны с делом о коррупции в энергетике Украины

Обыски в резиденции главы офиса президента Украины Андрея Ермака связаны с расследованием масштабной коррупции в энергетическом секторе страны. Об этом сообщает корреспондент Financial Times Кристофер Миллер со ссылкой на осведомлённые источники.

«Мои источники говорят мне, что обыски в киевском доме Андрея Ермака... связаны с расследованием... предполагаемой коррупции в энергосекторе Украины», — написал журналист в социальной сети X.

Напомним, НАБУ и САП проводят обыски в резиденции главы офиса президента Украины Ермака. Обыски проходят в рамках расследования масштабной коррупционной схемы в энергетическом секторе страны, известной как операция «Мидас».