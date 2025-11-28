Антикоррупционные органы Украины подтвердили обыски у главы офиса Зеленского Ермака

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) официально подтвердили проведение обысков в помещениях офиса главы администрации президента Владимира Зеленского Андрея Ермака. Об этом сообщило ведомство в своем официальном Telegram-канале.

Сообщается, что проверка проводилась в рамках предварительного расследования и получила необходимое судебное разрешение. Подробности о конкретных обстоятельствах и цели обыска пока не уточняются, но само подтверждение проведения проверок усиливает напряжение вокруг высшего эшелона власти в Киеве.

Ситуация вызвала значительный общественный резонанс, поскольку возглавляемый Ермаком аппарат играет ключевую роль в координации политики и реализации реформ на Украине. В настоящее время подробности и последствия проведенной проверки остаются неизвестными, однако аналитики ожидают возможных последствий для структуры власти и кадрового состава команды Зеленского.

Официальные лица пока воздерживаются от комментариев, давая специалистам время завершить предварительные процедуры и представить обществу полную картину происшедших событий

Напомним, НАБУ и САП проводят обыски в резиденции главы офиса президента Украины Ермака. Обыски проходят в рамках расследования масштабной коррупционной схемы в энергетическом секторе страны, известной как операция «Мидас». Ранее НАБУ и САП уже провели серию обысков в государственной компании «Энергоатом», у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и у соратника Зеленского, бизнесмена Тимура Миндича, который успел покинуть Украину за несколько часов до визита следователей. Во время тех обысков были изъяты сумки, набитые пачками иностранной валюты, сумма которой пока не разглашается.