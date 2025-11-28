Ермак сделал заявление о Зеленском и территориях

Пока Ермак раздаёт интервью и поёт хвалебные оды Зеленскому, НАБУ и САП проводят обыски в резиденции главы офиса президента Украины. Обыски проходят в рамках расследования масштабной коррупционной схемы в энергетическом секторе страны, известной как операция «Мидас». Ранее НАБУ и САП уже провели серию обысков в государственной компании «Энергоатом», у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и у соратника Зеленского, бизнесмена Тимура Миндича, который успел покинуть Украину за несколько часов до визита следователей. Во время тех обысков были изъяты сумки, набитые пачками иностранной валюты, сумма которой пока не разглашается.