Миндича обвинили в создании преступного сообщества и ещё по двум статьям

Тимур Миндич, которого на Украине называют «кошельком» Владимира Зеленского, объявлен в розыск по трём статьям. В деле фигурируют обвинения в «легализации имущества, полученного преступным путём», «создании преступного сообщества» и «вмешательстве в деятельность госдеятелей». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы украинских органов власти.

Миндичу вменяют ст. 209 ч.3 — отмывание средств в составе организованной группы, что грозит 8–12 годами тюрьмы и конфискацией имущества. Также ему инкриминируют создание преступной организации (ст. 255 ч.1) — это ещё до 12 лет заключения. Третья статья — вмешательство в работу президента, премьера и других руководителей государства (ст. 344). Таким образом Миндич может получить серьёзный срок, если будет задержан и признан виновным.