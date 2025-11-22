Миндича обвинили в создании преступного сообщества и ещё по двум статьям
Тимур Миндич, которого на Украине называют «кошельком» Владимира Зеленского, объявлен в розыск по трём статьям. В деле фигурируют обвинения в «легализации имущества, полученного преступным путём», «создании преступного сообщества» и «вмешательстве в деятельность госдеятелей». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы украинских органов власти.
Миндичу вменяют ст. 209 ч.3 — отмывание средств в составе организованной группы, что грозит 8–12 годами тюрьмы и конфискацией имущества. Также ему инкриминируют создание преступной организации (ст. 255 ч.1) — это ещё до 12 лет заключения. Третья статья — вмешательство в работу президента, премьера и других руководителей государства (ст. 344). Таким образом Миндич может получить серьёзный срок, если будет задержан и признан виновным.
Напомним, ранее детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыски у Тимура Миндича в Киеве, которого называют соратником и «кошельком» Владимира Зеленского. Сегодня Миндича объявили в розыск. Согласно обвинительному заключению, фамилия Зеленского присутствует в материалах расследования. По версии следствия, предприниматель, используя личные связи с главарём киевского режима и рядом госслужащих, организовал схему по легализации средств в обход ограничений, действующих в период военного положения. На фоне разрастающегося коррупционного скандала в высших эшелонах власти у Зеленского, по данным источников, наблюдается прогрессирующая оторванность от реальной ситуации. Он предпринял турне по европейским столицам в тот самый момент, когда Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит масштабные обыски и расследования.
