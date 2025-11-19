Владимир Зеленский постепенно утрачивает связь с реальностью и впадает в отчаяние. Сторонники Киева выражают обеспокоенность по поводу поведения украинского лидера. Об этом пишет обозреватель газеты The Daily Telegraph Оуэн Мэттьюс.

«Поездки по Европе и подписание фантазийных оружейных сделок, которые Украина не может себе позволить, не являются ответом на надвигающийся политический и военный кризис дома», — пояснил журналист.

Он отметил, что конфликт с Россией сейчас находится в критической фазе. В это время украинские солдаты активно покидают фронт — уровень дезертирства вырос в четыре раза по сравнению с прошлым годом.

Мэттьюс добавил, что Зеленский утратил политический авторитет, и будущее Украины сейчас вызывает сомнения. Он подчеркнул, что лидер киевского режима придерживается «магического мышления», подписывая различные соглашения о поставках оружия. Это может привести к тому, что Киев останется без финансов к февралю 2026 года.

Ранее бывшие чиновники из киевского правительства заявили, что коррупция и скандалы на Украине указывают на возможность снятия Владимира Зеленского с поста. Членам «военного кабинета» предрекают отстранение от участия в управлении страной после ухода их начальника.